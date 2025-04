Ristori e sicurezza idraulica: "Strutture fisse di idrovore e impianto di sollevamento"

Dopo l’alluvione che un mese fa ha messo nuovamente in ginocchio il territorio (con ingenti danni anche ai privati), è stato fatto il punto sulle opere strategiche che dovranno essere realizzate per mettere al riparo da eventi futuri. In particolare l’attenzione del sindaco Alessio Mantellassi – nella lunga e approfondita assemblea pubblica che si è tenuta alla scuola ‘Colombo’ di Ponzano – si è concentrata sui progetti in merito alle casse di espansione sull’Orme (progettate e finanziate) che verranno realizzate in zona Martignana, annunciando anche "un progetto di strutture fisse di idrovore e un impianto di sollevamento che meccanicamente, anche a cateratte chiuse, possa mandare le acque meteoriche della piana urbanizzata nell’Orme o nell’Arno in caso di forte maltempo". Una terza cassa "è già progettata – è stato spiegato – e per questa verranno chiesti finanziamenti". Presenti al tavolo Pietrantonio Tassielli, ingegnere del Consorzio di Bonifica 4 Medio Valdarno, e Gesualdo Bavecchi, ingegnere a cui è stato affidato l’incarico della progettazione delle casse di espansione sull’Orme.

"Siamo partiti con due casse - ha affermato il dirigente del settore gestione del territorio, Alessandro Annunziati - e il Genio Civile ci ha orientato a modificare uno dei due progetti, per un consolidamento degli argini esistenti con un intervento straordinario rispetto alle nuove portate che si presentano (dalla Rems, all’altezza del Pozzale). Un secondo intervento riguarda una terza cassa di espansione da 5,5 milioni di euro, concluderemo a breve la verifica di impatto ambientale e entro l’anno pensiamo di andare all’appalto di queste opere". In tema di ristori, invece, il sindaco ha specificato come ogni giorno vengano sollecitati il presidente della Regione, l’assessora regionale alla Protezione civile e il consigliere regionale eletto per l’Empolese Valdelsa per proseguire anche sulla partita dei ristori. Mantellassi ha anche annunciato come, una volta avviata la procedura per la richiesta di ristori, sarà aperto uno sportello di supporto per la compilazione delle domande da parte dei cittadini, a fianco del canale Whatsapp Gruppo Alluvionati Empoli e del numero di telefono dedicato al servizio ristori 0571/757635.