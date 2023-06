Rissa nel locale, due feriti Caos in piazza Ristori

EMPOLI

È stata una serata particolarmente movimentata quella di giovedì in un locale in piazza Oreste Ristori a Empoli, dove un paio di persone sono rimaste ferite, per fortuna in modo lieve, e sono stati riportati alcuni danni all’interno dell’esercizio. A quanto appreso un avventore di origine straniera, già noto per le sue intemperanze a causa dell’abuso di alcol, avrebbe ingaggiato una accesa discussione con i gestori del locale, anche loro stranieri. L’alterco non si è fermato alle parole ma è degenerato con almeno tre persone che si sono affrontate a mani nude. Nella colluttazione, tra spinte e botte, un paio dei protagonisti della rissa sono rimasti feriti. Fortunatamente niente di grave, almeno dal codice di attivazione assegnato all’intervento dalla centrale operativa del 118. I feriti, un uomo di 33 anni e l’altro di 47, sono stati trasferiti in ambulanza, in codice giallo, in pronto soccorso per accertamenti.

Il parapiglia è avvenuto tra le 19 e le 19.30, dunque in un orario da aperitivo e con diverse persone che, loro malgrado, si sono trovate ad assistere alla violenta scena. Le urla dell’animata discussione, che poi si è tramutata in scontro fisico, sono state udite anche dalla vicina compagnia della Guardia di Finanza di Empoli. L’arrivo dei militari ha subito sedato gli animi.

Nel frattempo, visto il numero di persone coinvolte, erano stati allertati anche i carabinieri che però, giunti sul posto, di fatto non hanno effettuato alcun intervento perché dopo la furibonda lite la situazione era tornata alla normalità. I protagonisti si erano già allontanati dalla zona. Durante l’acceso diverbio sono stati arrecati anche alcuni danni all’interno del locale. Al momento però non risultano querele sporte dai gestori nei confronti di nessuno. Non è escluso che possano essere presentate denunce nei prossimi giorni.

Irene Puccioni