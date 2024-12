"Rischio disagi per i lavori al ponte"

Il 2025 sarà fra le altre cose l’anno dei lavori sul ponte sull’Elsa, che si protrarranno per venti mesi. E i consiglieri di minoranza di Più Certaldo, nei giorni scorsi, hanno puntato il dito sui possibili disagi relativi alla circolazione veicolare. "Con il senso unico alternato sul ponte, abbiamo sperimentato quello che con ogni probabilità sarà la viabilità dopo la realizzazione della nuova rotatoria tra Gambassi e San Gimignano – hanno detto - se da un lato non ci saranno disagi per i veicoli che giungono da Gambassi e da San Gimignano, non si può dire lo stesso per chi esce da Certaldo, che nelle ore di punta troverà inevitabilmente dei rallentamenti a causa dell’interferenza delle due rotatorie. E resta il nodo della viabilità alternativa durante i lavori sul ponte".