Riparte l’attività dello sportello di ascolto psicologico per gli studenti

In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, il Comune partecipa all’iniziativa promossa dal Coordinamento Toscano delle Associazioni per la salute mentale. Per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della salute mentale e manifestare solidarietà a chi ne soffre, l’amministrazione ha deciso di illuminare di verde il Palazzo Comunale anche stanotte. Il verde rappresenta l’impegno a promuovere una maggiore consapevolezza su questi temi.

"Investire nella salute mentale significa investire nel futuro della comunità – ha detto l’assessora alla sanità Daniela Di Lorenzo – Con la riconferma degli sportelli vogliamo promuovere il benessere psicologico e prevenire l’insorgere di disturbi più gravi". A partire da questo mese, alla scuola “Renato Fucini” sarà di nuovo attivo lo sportello di ascolto psicologico dedicato agli studenti. Il servizio, realizzato in collaborazione con la cooperativa sociale Insieme, prevede la presenza di una psicologa specializzata in psicologia Infantile e dell’età evolutiva e in disturbi specifici dell’apprendimento. Lo sportello psicologico, che si protrarrà fino a maggio, prevede quattro aperture mensili della durata di 2-3 ore ciascuna. Gli studenti interessati potranno prenotare un appuntamento individuale previa autorizzazione dei genitori tramite un modulo di consenso. Si precisa che il servizio non prevede attività di diagnosi o terapia, ma garantisce riservatezza assoluta e protezione tramite il segreto professionale. Oltre al servizio scolastico, è attivo anche lo Sportello di ascolto psicologico al Ciaf, un servizio gratuito rivolto a tutti i cittadini. Questo sportello, nato per accogliere le esigenze individuali e fornire sostegno in situazioni contingenti, garantisce uno spazio di ascolto senza giudizio, in un ambiente rispettoso e di fiducia. Su prenotazione: 0571 600216 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 16 alle ore 18) oppure [email protected]