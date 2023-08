Rinnovato giardino alla scuola di Lazzeretto Cerreto Guidi: intervento in sicurezza

A settembre nuovo giardino alla scuola dell’infanzia di Lazzeretto? Si lavora per questo. Al plesso, occorre realizzare uno spazio pavimentato in erba sintetica per collegare direttamente l’uscita sul retro all’area gioco in gomma colata. Serve poi un intervento di manutenzione straordinaria al gioco con torretta scivolo e palestrina per ripristinarne le condizioni di sicurezza. Il Comune di Cerreto Guidi ha già affidato i lavori a un’impresa specializzata stanziando una spesa di quasi 5mila euro. Sarebbe un bel regalo per la ripresa delle attività educative dopo l’estate, per il personale della ‘materna’, per i piccoli e le loro famiglie: un giardino rinnovato e in perfetta sicurezza. Il tempo per realizzare questo regalo c’è, anche se nell’ordine di alcune settimane. E’ stata la stessa giunta Rossetti, in seguito ad alcuni accertamenti, a fare la relazione su ciò che sarà utile fare nel giardino di pertinenza della scuola.