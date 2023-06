Rinnovati gli scambi con Saint Marcel

Vent’anni di amicizia, un legame che supera i confini, cresce e si rafforza. In occasione dei 25 anni del gemellaggio che unisce Saint Marcel alla città tedesca di Nüdlinghen, sono state invitate in Normandia le delegazioni di tutte le altre località che stringono dei patti con la città francese. Tra queste anche il Comune di Cerreto Guidi il cui gemellaggio con Saint Marcel risale ad oltre 20 anni fa. Nato inizialmente come scambio tra studenti dei due Paesi, il rapporto si è poi trasformato in una solida intesa tra le due amministrazioni comunali e le rispettive comunità. E così nei giorni scorsi la delegazione cerretese (col presidente del Comitato del gemellaggio Fernando Sani e la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Gabriella Menichetti) è volata in Francia per suggellare il patto di amicizia. Un gemellaggio che anche per il 2023 ha portato occasioni di confronto e scambio intergenerazionale.