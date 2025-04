Rinnovamento in quattro mosse. Parco, ciclabile e parcheggi. Il Comune alla ricerca di fondi

Una maxi-operazione da circa 1.500.000 euro, suddivisa in quattro lotti, che dovrà portare alla riqualificazione della zona della piscina e del parco. È quel che l’amministrazione mira a portare a termine, cercando di intercettare le risorse del bando "Realizzazione di piani di sviluppo nelle aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni immobili appartenenti alle medesime amministrazioni pubbliche" pubblicato nei mesi scorsi dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Ecco perché nei giorni scorsi sono stati conferiti gli incarichi relativi alla progettazione dell’opera, che sarà presentata entro il prossimo lunedì (quando dovrebbero chiudersi i termini del bando). Partendo dal “lotto 1“, che riguarda lo spazio nei pressi della piscina dove di solito si tiene "Certaldo in Fermento" (con la prossima edizione che inizierà il 18 giugno): si punta alla creazione di un’area polifunzionale per attività culturali all’aperto "con realizzazione di nuove infrastrutture per la sosta". Il secondo lotto riguarda invece l’estensione della rete ciclabile da viale Matteotti fino alla rotatoria di viale Fabiani.

Il “lotto 3“ è la realizzazione di un parcheggio "destinati al supporto del turismo itinerante", mentre il quarto prevede la valorizzazione e l’ampliamento del parco Libera Tutti. Il Comune, qualora dovesse essere ammesso al finanziamento statale, dovrà co-finanziare l’opera nella misura del 10 per cento della spesa. "Un maxi-intervento che si pone l’obiettivo di rendere ancor più fruibile l’area della piscina – ha confermato il vice-sindaco Simone Scardigli – e per il quale gli uffici stanno lavorando a pieno ritmo".