Riforma del mondo sportivo. Cambiamenti e prospettive. Un convegno per capirle

Un convegno dedicato alle società sportive. Sotto la lente una riforma che si appresta a cambiare radicalmente tanti aspetti del mondo sportivo dilettantistico, di fronte alla quale le società e le associazioni sportive non possono assolutamente farsi trovare impreparate. Per questo alla Fondazione Montanelli Bassi, la Consulta dello Sport del Comune di Fucecchio ha organizzato nei giorni scorsi un momento di incontro tra gli operatori delle varie realtà sportive fucecchiesi ed esperti nel settore al fine di chiarire le tante novità introdotte da questa corposa riforma. Il convegno, dedicato a spiegare tutti i cambiamenti in atto apportati a livello fiscale e di rapporti di lavoro, ha affrontato tutte le tematiche correlate al mondo dilettantistico.

Di fronte ad una numerosa platea che ha raccolto tanti addetti ai lavori delle varie associazioni e società sportive fucecchiesi, sono saliti in cattedra due esperti del settore: il commercialista Alessandro Lini, esperto di realtà sportive dilettantistiche, e il consulente del lavoro Paolo Bartali, esperto di lavoro sportivo.

"Un momento di incontro e confronto che abbiamo fortemente voluto e che riteniamo fosse necessario – spiega Alberto Beconcini, presidente della Consulta dello Sport – visto che questa riforma cambierà radicalmente gli aspetti fiscali e i rapporti di lavoro all’interno delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e soprattutto i due relatori, la cui consulenza è stata fondamentale al fine di chiarire le tante e complesse novità introdotte da questa riforma".