Riflettere sui vandalismi. Ecco ’Le mani sulla città’

Il centro Giovani Sottosopra, in collaborazione con il Comune e l’associazione ’Fucecchioèlibera’, lancia il progetto "Le mani sulla città", un percorso di inclusione sociale e di riqualificazione urbana realizzato insieme ai ragazzi, affinché gli spazi urbani diano loro un senso di appartenenza e diventino luoghi di relazioni e di emozioni positive da vivere insieme. Il percorso si aprirà martedì con un’iniziativa al parco Corsini. Dalle 15 un gruppo di ragazzi, insieme a educatori, volontari e cittadini, si ritroveranno per un momento di riflessione sugli atti vandalici che nei mesi scorsi hanno deturpato le mura storiche del parco. Insieme procederanno poi a ripulire le scritte, in segno di rispetto per un luogo che rappresenta la nostra storia e infonde bellezza al paese. L’invito è aperto a tutti i ragazzi, genitori e volontari che vorranno unirsi al gruppo e rendere l’iniziativa un esempio di partecipazione collettiva e di avvio di un percorso che offre ai giovani la possibilità di riscoprire il valore della condivisione del bene comune.