Rifiuti, giro di vite sugli abbandoni. Arrivano gli ispettori ambientali: "Progetti per tutelare il territorio"

"Vivere in una città pulita". Questo l’obiettivo. L’ha detto la sindaca Emma Donnini ora che anche nella città di Montanelli arrivano gli ispettori ambientali di Alia Multiutility. Entrano in servizio il 3 giugno. Si tratta di figure che operano in stretta sinergia con la polizia municipale su progetti mirati e che svolgono un ruolo cruciale nel garantire il rispetto delle normative ambientali e il mantenimento del decoro urbano.

"Questa importante opera di sensibilizzazione e di controllo del territorio ha l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il senso civico e il rispetto per gli spazi pubblici in una comunità che sta già dimostrando di avere grande attenzione verso le tematiche ambientali – spiega Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility –. Nel 2023 Fucecchio, secondo i dati certificati dall’Agenzia Regionale Recupero Risorse della Toscana, ha raggiunto quasi l’87% di raccolta differenziata. Come già accaduto in altre realtà toscane, gli ispettori ambientali contribuiranno a migliorare il decoro e la qualità della vita dei cittadini e ad innalzare ulteriormente queste percentuali di raccolta, con particolare attenzione alla qualità della differenziata stessa. Mantenere il decoro dei vari territori è un gioco di squadra, così come garantire la tutela dell’ambiente".

"Lotta agli abbandoni ed attenzione al decoro urbano sono due temi centrali per la nostra amministrazione, per questo abbiamo deciso di avviare il nuovo servizio degli ispettori ambientali", aggiunge Emma Donnini, sindaca di Fucecchio. Gli ispettori ambientali di Alia hanno come missione principale quella di informare, educare e monitorare il corretto conferimento dei rifiuti. A Fucecchio, in accordo con l’amministrazione comunale – è stato spiegato – si concentreranno su quattro progetti ritenuti prioritari.

Fucecchio pulita: controlli e verifiche sul conferimento dei rifiuti e sulle raccolte differenziate. Pronto intervento ambientale: verifiche degli ispettori ambientali a seguito di segnalazioni dell’amministrazione comunale, della polizia municipale e dei cittadini. Controlli in centro storico pattugliamento e controllo di rifiuti nell’area più storica e centrale. Ma anche controlli al mercato: controlli e verifiche sul conferimento dei rifiuti e sulle raccolte differenziate eseguite al mercato cittadino, al fine di migliorare il decoro dell’area durante e dopo il mercato.

