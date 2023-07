Rifiuti e multe Tra abbandoni e indagini

Il problema resta. Anche nel mese di giugno, gli ispettori ambientali di Alia Multiutility Toscana e gli agenti della polizia municipale, hanno proseguito in quello che da anni è diventato un lavoro capillare su territorio con l’obiettivo di scoraggiare e ridurre il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti. Nel mese scorso l’attività degli ispettori ambientali ha interessato: la zona del mercato settimanale, dove agli esercenti è stato consigliato di provvedere a una esposizione più ordinata dei loro rifiuti, l’area di via Manetti, per esposizione selvaggia di rifiuti non correttamente differenziati e senza utilizzo degli appositi contenitori, via Magolo dove è stata verificata l’esposizione dei contenitori oltre il tempo consentito ed in via Carrucci dove è stato trovato un grosso abbandono di rifiuti di vario genere oltre a un ciclomotore.

Interventi, nello specifico, sono stati, inoltre, svolti nelle piazze Gamucci e Guido Guerra con risultati non confortanti, visto il ritrovamento di vari rifiuti ‘selvaggi’ depositati ai cestini a palo che continuano a essere punto importante di abbandono, come anche al parco di Serravalle, lato via della Tinaia. A giugno, gli ispettori di Alia hanno effettuato 80 controlli e verifiche, 155 ispezioni, emesso 7 sanzioni per un valore di 1.050 euro. Mentre hanno elevato tre verbali amministrativi. Inoltre sono in corso indagini per risalire ai responsabili dei numerosi abbandoni di rifiuti che vengono effettuati sia nei terreni privati che in quelli pubblici. "Noi non ci fermiamo, andiamo avanti – dice l’assessore all’ambiente, Massimo Marconcini –. Vorrei che la cittadinanza fosse consapevole che una buona parte di negligenze che si vedono poi vengono colpite attraverso la sanzione".