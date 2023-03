Scarti e rifiuti abbandonati, scoperto e denunciato l’autore

I carabinieri forestali sul posto

Castelfiorentino, 10 marzo 2023 - Scarti e rifiuti da lavorazioni edili, ristrutturazioni abitative, demolizioni di immobili. Tutto abbandonato in mezzo alla natura. È quanto è stato scoperto dai carabinieri forestali della stazione di Empoli a Castelfiorentino, in via Pettinamiglio. Il deposito incontrollato rinvenuto dai militari era di circa cinquanta metri cubi. Da un primo esame visivo i forestali hanno notato un cumulo di rifiuti in legno da infissi rotti, travetti, mobilia rotta, cartongesso deteriorato e otto bombole di gas. Nel giro di pochi metri erano ben visibili altri cumuli di ferro zincato, parquet rotto, sacchi di cemento, polistirolo e tegole, piastrelle e molto altro. Una di queste montagnole di scarti delle dimensioni di oltre un metro cubo era di recente abbandono ed era composto da rifiuti da demolizione edile tra cui pezzi di tegole, piastrelle e blocchi di gasbeton.

Dagli accertamenti condotti dai militari è stato individuato il responsabile che è il titolare di un’impresa edile. L’uomo è stato segnalato all’autorità giudiziaria per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi e deposito incontrollato. Purtroppo, quella degli abbandoni di rifiuti speciali in zone rurali è una piaga che colpisce pesantemente le campagne dell’Empolese Valdelsa. I ritrovamenti da parte dei carabinieri forestali sono numerosi come tante sono le segnalazioni dei cittadini che contribuiscono a intercettare gli abbandoni illeciti e depositi incontrollati. I responsabili vengono denunciati e multati, ma il problema è di difficile soluzione senza il recupero di collettivo senso civico e rispetto per la natura.