"Riempite il carrello per l'inverno a Empoli: ecco come aiutare" La comunità di Empoli mostra grande sensibilità e attenzione verso i cani del canile municipale. Arca offre un link Amazon per acquistare virtualmente prodotti utili ai pelosi, come snack, giochi, guinzagli, antiparassitari e pettorine. Un aiuto essenziale per far sentire loro il canile come una vera casa.