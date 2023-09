Riconoscimenti agli operatori dell'Antincendio a Empoli: VAB, Ceam Group, Prof. Salvadori e Vigili del Fuoco

EMPOLI

"Per il servizio svolto con dedizione e competenza in emergenza e nel quotidiano in favore del territorio e della comunità Empolese Valdelsa". Con questa motivazione la sezione di Limite sull’Arno della Vigilanza antincendi boschivi ha ricevuto il riconoscimento che l’associazione Borgo Pontormese ogni anno conferisce a personaggi o gruppi del volontariato, della cultura e dell’imprenditoria locale. Nell’ambito della due giorni di festa, che si è svolta nello scorso fine settimana, oltre alla Vab, sono stati premiati la Ceam Group che ha ricevuto il Cencio d’oro; il professor Silvano Salvadori, cui è stato conferito il premio Il Pontormo alla cultura. Riconoscimenti anche al corpo dei vigili del Fuoco distaccamento di Empoli e alla società italiana cani di salvataggio.