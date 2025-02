“Revisitè on Mars“ tra presente e passato

EMPOLITutto pronto per il primo evento della nuova edizione di "Domeniche in salotto - Aperitivi in concerto al teatro Il Momento", rassegna musicale a cura dell’associazione Il Contrappunto. Oggi alle 16.30 si parte con "Revisitè on Mars" con la voce di Silvia Giraldi (nella foto), Renato Cantini (tromba – basso ed effetti) e Giovanni Vannoni (piano – synth). Una rivisitazione di brani nuovi e moderni, vecchi e ‘sempreverdi’ in una chiave tutta personale. Una sorta di viaggio nella musica. Il costo dei biglietti è di 8 euro intero e di 5 ridotto per over 65 e under 18. Ingresso gratuito per persone con disabilità. Per quanto riguarda le formule abbonamento, il pacchetto intero due concerti ha un costo di 14 euro (nove ridotto), tre concerti 18 euro (12 euro ridotto) e quattro concerti 22 euro (14 euro ridotto). Biglietti e abbonamenti sono acquistabili alla biglietteria del teatro Il Momento il giorno dell’evento: comprendono ingresso al concerto e aperitivo a seguire a cura dell’associazione Noi da Grandi onlus, associazione nata nel 2008 dalla volontà di genitori di ragazze e ragazzi con disabilità di potenziare l’autonomia dei propri figli e pensare a un futuro per loro sempre più indipendente. Prossimo appuntamento il 2 marzo con "Le 8 stagioni", musiche di Vivaldi e Piazzolla, con Daria Nechaeva (violino solista), Damiano Tognetti, direttore, e l’Ensemble Il Contrappunto.