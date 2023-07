Restyling in centro Chiude tratto del corso

Proseguono i lavori di riqualificazione in Corso Matteotti. Per per consentire la realizzazione della seconda fase dell’intervento, da lunedì 1 fine al termine dei lavori, viene chiuso al traffico (divieto di transito, di sosta e di fermata su ambo i lati) il tratto di Corso Matteotti compreso tra i civici 28 e 81, ad esclusione del passo carrabile di accesso al condominio al civico 81. La restante parte di Corso Matteotti non interessata dai lavori diventa a doppio senso di circolazione con accesso consentito solo ai residenti sia da via Trieste che da via Sauro. Anche in questa fase, per agevolare il traffico, rimane in vigore il divieto di sosta e la sospensione temporanea del varco Ztl in via La Marmora. Il tratto di Piazza Montanelli compreso tra i civici 27 e 34 resta a senso unico in direzione di Via Dante per la presenza di un’area adibita a parcheggio. Riguardo alla raccolta dei rifiuti, i residenti devono collocare i contenitori delle raccolte differenziate in altre aree limitrofe al di fuori della zona chiusa al traffico.