Restyling al sistema elettrico di Ponte a Elsa

EMPOLI

Venerdì scorso era toccato alla cabina denominata “Pirandello“, nell’omonima via di Empoli. Stavolta a finire sotto la lente saranno gli impianti elettrici che in zona Ponte a Elsa distribuiscono energia nella via di Grassellino e Pogni fino all’intersezione con via Senese Romana. Ci riferiamo al piano di potenziamento del sistema elettrico locale, all’interno del quale venerdì prossimo E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, effettuerà un altro intervento di restyling e manutenzione, appunto a Ponte a Elsa. I tecnici dell’azienda elettrica procederanno al rinnovo della componentistica elettromeccanica in cabina elettrica di trasformazione e sulle linee di bassa tensione in uscita, così da ottimizzare la qualità del servizio elettrico anche grazie all’installazione di innovative apparecchiature motorizzate. Nell’occasione le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete per tutta l’area.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato per venerdì 9 febbraio dalle 9 fino al primo pomeriggio: grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze nelle sole vie di Grassellino e Pogni e Senese Romana (pochi civici). L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati. E-Distribuzione informa inoltre che attraverso la app IO i cittadini possono accedere al servizio “Gestione della fornitura” per rimanere aggiornati su eventuali interruzioni di corrente per lavori di manutenzione. Infine, per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico è utile contattare il numero verde 803 500, oppure utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione.