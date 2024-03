Respirano cloro da un bidone, due intossicati trasportati in ospedale

Montaione (Firenze), 28 marzo 2024 – Hanno respirato del cloro da un bidone e per questo sono finiti entrambi in ospedale. Il fatto è accaduto nella tarda serata di oggi, 28 marzo, all’interno di una struttura ricettiva nella zona di Montaione.

I due avrebbero aperto un bidone pieno di cloro, usato probabilmente per la piscina, e ne avrebbero respirato il contenuto. Trattandosi di una sostanza comunque dannosa, sono finiti entrambi intossicati. Per questo è stata immediatamente attivato il 118. Sul posto sono arrivati i mezzi della misericordia di Empoli e di Certaldo. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Il più grave è risultato un uomo di 46 anni, mentre l’altro ha respirato una quantità minore di cloro e non ha riportato particolari conseguenze. Ancora da chiarire le motivazioni del gesto.

Irene Puccioni