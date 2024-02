Resistenza, la ricorrenza. Il calendario per celebrare ottant’anni di storia vissuta

Una serie di appuntamenti che inizieranno il mese prossimo e si concluderanno a fine maggio per celebrare gli ottant’anni della Resistenza. È quel che prevede l’iniziativa "Ottantesimo anniversario della Resistenza", promossa dal Comune di Vinci e dall’Anpi. Una rassegna che si pone l’obiettivo di ricordare quei giorni cruciali per Vinci (che sarebbero poi culminati con la liberazione del paese il 2 settembre del 1944) tramite incontri e presentazioni letterarie che affronteranno quel periodo con la collaborazione dell’Istituto Storico della Resistenza Toscana.

Il programma definitivo verrà ufficializzato nelle prossime settimane, ma sono stati resi noti per il momento tre incontri che si svolgeranno a Villa Reghini, mentre le due presentazioni (fissate indicativamente per il 26 marzo e per il 9 aprile) avranno luogo alla Biblioteca resistente. Si parte il 21 marzo prossimo, con un primo incontro a cura dell’Isrt che affronterà il tema delle deportazioni effettuate dai nazi-fascisti sul territorio tramite la ricostruzione e le testimonianze dei vinciani. Un altro appuntamento del ciclo, incentrato sulla tematica dell’occupazione tedesca, si terrà invece il 4 aprile prossimo, mentre l’argomento dell’ultimo sarà la "Resistenza sul territorio".

Restano poi due eventi da definire in toto: fra la fine di aprile e l’inizio di maggio sono previsti due escursioni sui luoghi della Resistenza, per poi chiudere il cerchio sul finire del prossimo maggio con un incontro conclusivo al padule di Fucecchio – luogo diventato simbolo – alla presenza di due testimoni dell’eccidio.