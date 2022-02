Alla fine del campionato di giornalismo, dopo le pubblicazioni di ogni classe, con "andata" e "ritorno", e dopo che la giuria avrà portato a termine il suo lavoro, ci sarà l’assegnazione dei premi. Premi messi a disposizione dagli sponsor, che per Empoli sono Conad, Autorità idrica toscana, Asev ed Empoli Calcio, e dalla nostra azienda. Previsto un...

Alla fine del campionato di giornalismo, dopo le pubblicazioni di ogni classe, con "andata" e "ritorno", e dopo che la giuria avrà portato a termine il suo lavoro, ci sarà l’assegnazione dei premi. Premi messi a disposizione dagli sponsor, che per Empoli sono Conad, Autorità idrica toscana, Asev ed Empoli Calcio, e dalla nostra azienda. Previsto un premio speciale per la migliore immagine. Un premio speciale sarà assegnato alla migliore foto o vignetta o disegno realizzato a corredo della pagina-inchiesta. Ogni pagina ha tre foto. Una più grande a corredo dell’articolo di apertura e due più piccole.

Il premio speciale "Futuro green", invece, verrà assegnato alla classe che saprà affrontare nella maniera più efficace e accattivante i temi dell’ecologia, della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente. Come detto il Campionato è sostenuto da sponsor che, a volte, potrebbero essere anche promotori di indagini da far approfondire. In questi casi verranno istituiti premi speciali da assegnare alle scuole che hanno meglio sviluppato gli argomenti proposti. Un modo anche per sviluppare tematiche di maggior rilievo locale

Alla fine del campionato e della premiazione in ogni edizione, a conclusione del relativo campionato, è prevista la pubblicazione di un fascicolo: oltre ad un resoconto finale delle sfide, riproporrà in ordine cronologico tutte le pagine-inchiesta del concorso con la fotografia di tutti gli istituti partecipanti. Per professori e studenti il ricordo di un’esperienza indimenticabile. Un’esperienza che avvicina al giornalismo, quello vero, quello che si tocca con mano, quello che ha fatto e fa innamorare intere generazioni a questo lavoro e al racconto – nero su bianco – dei fatti che accadono in ogni città, in ogni paese e fino agli angoli più sperduti.