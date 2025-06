Referendum: montascale rotto, l’ex preside Bertelli portato a braccio

Disavventura per l’ex dirigente scolastico Tommaso Bertelli che ieri, intorno alle 13, si è recato al seggio di via Fabiani (sede dell’istituto superiore Leonardo Da Vinci). Da alcuni mesi è costretto su una sedia a rotelle e per accedere alla cabina elettorale avrebbe dovuto salire 3/4 scalini. Ostacolo facilmente superabile con il montascale all’ingresso dell’edificio. Peccato però che l’ausilio ieri mattina non funzionasse. "Non riuscivano a farlo muovere – racconta Bertelli – Il presidente ha chiamato anche i tecnici del Comune che però non sono riusciti a fare molto in quanto le scuole superiori sono di competenza della città metropolitana. A quel punto l’unica soluzione è stata portarmi a votare di peso. Gli agenti della polizia in servizio mi hanno alzato insieme alla sedia a rotelle e trasportato fino all’ingresso, superando gli scalini. Altrettanto hanno fatto dopo facendomi scendere per uscire dal seggio. Sono stati gentilissimi".

Quanto all’esito del primo giorno di referendum, nei 42 seggi presenti sul territorio comunale di Empoli, alle 19 (dato non definitivo perché la chiusura era fissata per le 23, ndr) ha votato il 25,91% degli aventi diritto. L’affluenza nel dettaglio. Quesito ‘Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione’, votanti 9.072 25,92%; quesito ‘Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale’, votanti 9.067 25,91%; quesito ‘Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi’, votanti 9.065 25,90%; quesito ‘Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice: Abrogazione’ votanti 9.070 25,92%; quesito ‘Cittadinanza italiana – Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana’ votanti 9.063 25,90%. Si ricorda che i seggi resteranno aperti anche oggi, lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15.