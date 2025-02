Real Cerretese, c’è voglia di rivalsa. Scontro diretto per il Montelupo

Due gare casalinghe e una trasferta attendono questo pomeriggio, con inizio alle 15, le tre formazioni del circondario protagoniste nel campionato di Promozione. Partiamo dal girone A dove in casa Real Cerretese è imperativo dimenticare in fretta il passaggio a vuota di domenica scorsa a Larciano. Per farlo la capolista dovrà cercare di battere al Palatresi l’insidioso San Marco Avenza. A maggior ragione considerando il percorso esterno degli ospiti, che finora lontano dal proprio campo hanno perso solo due volte, nella ‘tana’ dell’altra capolista Pietrasanta e della neopromossa ‘terribile’ Cubino. Per altro negli ultimi tre precedenti casalinghi, la Real Cerretese non ha mai battuto il San Marco Avena: due sconfitte per 1-0 nel biennio 2014-’16 e un pareggio per 1-1 nella passata stagione. In questa stagione però il team di Petroni è ancora imbattuto in casa.

Nel girone B, invece, al Castellani scontro diretto per il Montelupo che ospita il Saline in un vero e proprio scontro diretto da quartieri alti. Le due compagini sono infatti separate in classifica di appena due punti in favore del Montelupo, che deve vincere se vuole mantenere ancora qualche chance di qualificarsi per i play-off. Ospite che sono reduci da due sconfitte di fila senza segnare contro la seconda e la terza forza del girone.

Infine, dopo il provvidenziale blitz di Larderello contro il Geotermica, altra importante trasferta per il Castelfiorentino United a Piombino, con i padroni di casa che condividono con i valdelsani l’undicesima piazza a quota 24 punti. All’andata si impose 4-1 il Castelfiorentino United, ma da allora i nerazzurri livornesi hanno guadagnato cinque punti alla squadra di Bartalucci.

