Rassegna teatrale Cambia il programma Ecco ’Finestra alla luna’

Cambio di programma in corsa per quanto riguarda il prossimo appuntamento della rassegna teatrale “Sotto le stelle“, giunta alla sua quindicesima edizione e in corso di svolgimento presso il Circolo “I Tigli“ di Martignana. La commedia “Il vedovo allegro”, prevista per martedì prossimo 6 giugno non andrà infatti in scena a causa di un incidente stradale che ha coinvolto uno dei componente della compagnia I pochi e nemmen tanto boni. Al suo posto, quindi, è stata inserita “Finestra alla luna“, commedia a cura della compagnia La porta al sole, che si terrà il giorno successivo, mercoledì 7 giugno, a partire dalle ore 21.30. Uno spettacolo comico scritto e diretto da Goffredo Guerrini e Paolo Leoncini, che vedrà sul palco Serenella Bertini, Alberto Calattini, Paolo Leoncini, Nada Bronzi, Goffredo Guerrini e Paolo Piacenti. La manifestazione andrà avanti fino all’1 agosto, ogni martedì sera, ad eccezione della prossima settimana come appena spiegato, nei locali all’aperto del circolo. Per informazioni è possibile telefonare al numero 334 7590920.