Rapina in un supermercato. Minaccia dipendente e si fa consegnare l’incasso

Empoli, 18 ottobre 2024 – Rapina in un supermercato a Empoli. Secondo quanto ricostruito ieri, 17 ottobre intorno alle 21, un uomo con un casco calzato in testa si sarebbe introdotto all’interno del punto vendita in via Susini, in quel momento chiuso al pubblico. L’uomo ha puntato un oggetto alla schiena di un dipendete che stava conteggiando l’incasso giornaliero e si sarebbe fatto consegnare da quest'ultimo il denaro presente (qualche migliaio di euro), per poi darsi alla fuga. Dopo avere ricevuto segnalazione sono intervenute le volanti del Commissariato empolese per gli accertamenti del caso.