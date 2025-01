"La rapina? Preparata nei dettagli"

Gambassi Terme (Firenze), 12 ottobre 2021 - Sono ancora in fuga gli autori della rapina al supermercato Centro Market Tinti-Carrefour messa a segno sabato alle 21.30. I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’attività, insieme a quelle comunali. A quanto appreso la banda era formata da tre persone: due donne e un uomo. E’ stato l’uomo a farsi consegnare i soldi dallo storico titolare rimasto ferito nel tentativo di sventare la rapina.

Mario Tinti, 78 anni, ha rimediato 9 punti di sutura a una mano a causa del taglio inferto da un piccolo coltello da cucina brandito dal malvivente. "E’ stata un’azione fulminea – racconta il figlio Giacomo – Babbo, come ogni sera, stava sistemando le ultime cose e mettendo a posto l’incasso. E’ un momento tutto suo, che lo rilassa. Era in ufficio quando si è trovato davanti quest’uomo incappucciato che, col coltello in pugno, gli ha intimato di dargli tutto. Proprio così gli ha detto ’Tutto tutto’, facendo cenno di passargli i soldi. Li ha afferrati, se li è messi in tasca ed è fuggito. Fuori ad attenderlo c’erano le complici e insieme su un’auto si sono dileguati".

La dinamica della rapina è stata studiata nei dettagli e i titolari l’hanno potuta ricostruire grazie alle telecamere. "Hanno atteso che io me ne andassi. Probabilmente – spiega Giacomo Tinti - sapevano che dopo l’orario di chiusura all’interno rimaneva solo il babbo. Dalle immagini si nota una donna che si aggira all’esterno del negozio provando ad aprire le porte. A un certo punto babbo esce per andare a gettare la spazzatura e in quel momento un’altra donna entra e si nasconde. Quando babbo rientra e chiude la porta, la donna esce e la lascia socchiusa. A quel punto entra in azione l’uomo, che ha trovato il varco aperto ed è andato dritto in ufficio per impossessarsi dell’incasso". Il bottino è stato di circa 3.000 euro. "In 60 anni di attività non c’era mai capitata una cosa del genere – sottolinea Tinti – Gambassi è un piccolo borgo, ci conosciamo tutti e anche la comunità è rimasta sconcertata". Il Centro Market Tinti – Carrefour è un’ ‘istituzione’ sul territorio. Al timone ora c’è Filippo Tinti, 21 anni, quarta generazione di una famiglia di commercianti. A supportarlo nel lavoro ci sono i genitori Giacomo e Silvia e il nonno Mario. A mettere su bottega è stata la bisnonna Rosina Fornai partendo da un panificio-alimentari. Anche il sindaco Paolo Campinoti ha fatto arrivare la propria solidarietà e quella di tutti i gambassini.

Irene Puccioni