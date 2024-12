Rapina a Empoli: coppia di anziani aggrediti, legati e imbavagliati in casa. Fermato un 34enne

Empoli, 16 dicembre 2024 – Coppia di 80enni aggrediti, legati e imbavagliati in casa. Un 34enne è stato arrestato ieri dalla polizia con l'accusa di essere uno dei componenti di una banda che ha rapinato nella loro abitazione i due anziani. All'uomo, di origini albanesi, sono contestati i reati di rapina in concorso con altre presone al momento rimaste ignote, sequestro di persona e lesioni personali.

Gli agenti, nel corso di un servizio in piazza Don Minzoni, hanno intimato l'alt a un'autovettura sospetta con a bordo quattro persone che, nonostante l'avvertimento, non avrebbe fermato la sua corsa e si sarebbe data alla fuga. Subito è scattato l'inseguimento. Le volanti dopo pochi metri hanno bloccato l'auto: uno degli occupanti è stato fermato mentre gli altri hanno continuato la loro corsa a piedi e riuscendo a far perdere le loro tracce. All'interno dell'autovettura i poliziotti hanno trovato diversi orologi e monili d'oro, insieme a oggetti atti allo scasso.

Dopo una serie di accertamenti, gli agenti hanno accertato che i beni trovati fossero riconducibili a una rapina accaduta poco prima in un'abitazione nell'Empolese. Sul posto erano già intervenuti i carabinieri che stavano ricostruendo la dinamica della rapina. Secondo quanto emerso, l'episodio sarebbe avvenuto intorno alle 21, quando un gruppetto non meglio precisato di persone sarebbe entrato all'interno dell'abitazione e avrebbe rapinato di diversi orologi e altri preziosi i padroni di casa, una coppia di 80enni, dopo averli aggrediti, legati e imbavagliati. A dare l'allarme l'uomo che sarebbe riuscito a liberarsi. Il 34enne è stato accompagnato al carcere fiorentino di Sollicciano in attesa della convalida della misura precautelare.