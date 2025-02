Rapina a mano armata nel centro estetico, banditi in fuga con 50 euro

Empoli, 1 febbraio 2025 – Un minuto o poco più di terrore. Attimi che devono essere sembrati un’eternità per la vittima che all’improvviso ha visto entrare all’interno della sua attività quattro persone ’mascherate’ e, pistola in pugno, l’hanno accerchiata e strattonata per farsi consegnare l’incasso. È successo giovedì nel primo pomeriggio a Empoli. I banditi hanno preso di mira un centro estetico gestito da imprenditori cinesi in viale Boccaccio nei pressi dell’ospedale. Probabilmente hanno prima studiato la situazione accertandosi che la persona al bancone, una donna anche lei di origine cinese, fosse sola e non appena hanno individuato il momento favorevole hanno fatto irruzione all’interno del locale.

La banda, a quanto appreso, ha agito con i volti travisati. In base alla descrizione fornita dalla vittima agli agenti del commissariato di Empoli che stanno indagano sul fatto, i malviventi indossavano delle mascherine chirurgiche e in testa avevano dei berretti.

Erano circa le 15.30 quando il gruppetto è entrato in azione. La signora è stata subito immobilizzata da uno di loro che l’ha afferrata per un braccio impedendole qualsiasi movimento. Un altro teneva una pistola in pugno, così ha riferito la vittima agli inquirenti. I malviventi le hanno anche rivolto delle parole in italiano. La presa e i vari strattonamenti hanno procurato alla donna alcune contusioni giudicate guaribili i tre giorni. Più difficile da superare per la vittima sarà invece lo choc di quei momenti. I quattro avevano un solo obiettivo: i soldi della cassa. Che però hanno trovano piuttosto ’scarica’. All’intero c’erano appena 50 euro. Arraffati, sono fuggiti. La donna, nonostante la grande paura e il forte stordimento, è riuscita a lanciare l’allarme. Gli uomini del commissariato di piazza Gramsci hanno ascoltato la vittima e raccolto diversi elementi al fine di individuare gli autori della rapina. Il colpo è avvenuto in pieno giorno in una zona particolarmente frequentata. È possibile che qualcuno abbia notato movimenti strani o addirittura i banditi in fuga. Le indagini sono in corso.