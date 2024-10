Rapina al supermercato. Cassiera minacciata. Colpo da migliaia di euro

Attimi di terrore, ieri sera alla Coop di via Susini a Empoli. A supermercato già chiuso, intorno alle 20,30, un uomo ha fatto irruzione dall’ingresso principale - probabilmente forzando le porte - per mettere a segno una rapina. Il malvivente, che indossava un casco e che quindi non è stato riconosciuto in volto dall’unica dipendente rimasta a quell’ora all’interno del punto vendita, si è diretto verso il box informazioni mentre la cassiera rimasta in servizio stava conteggiando l’incasso di giornata. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, fornita dagli uomini del commissariato di Empoli intervenuti alle 21 sul posto, allertati dalla stessa dipendente ancora sotto choc, la rapina sarebbe avvenuta in pochi minuti.

Minuti davvero interminabili per la donna, che si è sentita puntare un oggetto alla schiena (non è chiaro se il ladro abbia utilizzato un’arma) e non ha avuto altra scelta se non quella di consegnare l’incasso della giornata. Il rapinatore, che come detto ha aspettato l’orario di chiusura per introdursi all’interno del supermercato, si è dato alla fuga col bottino e, a quanto pare, avrebbe fatto tutto da solo dileguandosi e facendo perdere ogni traccia. Secondo le prime stime, si parlerebbe di una somma del valore di qualche migliaio di euro come confermato dalla polizia che ha avviato le indagini per risalire al responsabile della rapina. Comprensibile la paura della dipendente, vittima della violenza, che ha immediatamente consegnato i soldi al suo rapinatore. Nessun danno strutturale alla Coop, ogni giorno frequentata da tante persone della zona; i locali sono stati riaperti regolarmente ieri mattina. Dalla sua, Unicoop Firenze conferma la versione diffusa dalle forze dell’ordine senza aggiungere ulteriori dettagli e sottolineando quanto il "tema della sicurezza sia delicato. Fortunatamente non si è fatto male nessuno e questo è l’importante. L’auspicio è che il responsabile del reato venga individuato e fermato al più presto".

