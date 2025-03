Rapina al centro massaggi . Tre denunciati

EMPOLIScoperta e denunciata la banda di rapinatori di centri massaggi che aveva colpito anche a Empoli, oltre che a Mantova e a Dalmine in provincia di Bergamo. Alcuni giorni fa, una volante della questura di Fermo, mentre transitava in via Cavour a Porto Sant’Elpidio, ha proceduto ad un controllo di una Volkswagen Tiguan, a bordo della quale vi erano sei cittadini di nazionalità cinese. Dalla consultazione delle banche dati in uso alla Polizia, il veicolo è risultato essere utilizzato in tre rapine a mano armata consumate a Empoli, Mantova e Dalmine (Bergamo), tutte in centri massaggi gestiti da cittadini di origine cinese. Scattate le verifiche degli inquirenti attraverso la visione dei filmati di videosorveglianza della rapina all centro massaggi di Mantova dai quali hanno avuto conferma che gli autori di quella rapina erano riconoscibili a tre dei soggetti nell’auto. Gli agenti hanno così ricostruito la dinamica delle rapine con l’utilizzo di pistola e coltello, di fascette da elettricista e di nastro adesivo. Dalla perquisizione sono spuntati una pistola semiautomatica in plastica simil Beretta con tappo e grilletto di colore rosso, ma con tracce evidenti di vernice nera a coprire le parti rosse, due coltelli, due distanziatori estendibili in acciaio, cinque pacchi da 20 pezzi di fascette da elettricista, un nastro telato di colore verde, uno da pacchi e uno spray al peperoncino. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e i soggetti che gli inquirenti ritengono coinvolti nelle rapine sono stati fotosegnalati per ulteriori attività di indagine e denunciati.