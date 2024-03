Raid dei vandali alla Misericordia: "Un atto vile"

Vandali in azione la notte scorsa alla Misericordia di Fucecchio. Ignoti hanno sfondato con un mattone la porta a vetri della sede delle onoranze funebri su corso Matteotti 28. Una dipendente che entrava in servizio alle 6.30 si è accorta del danno e ha subito avvertito il governatore. Purtroppo, non sono presenti allarmi o telecamere sul posto che possano aver filmato i delinquenti. Il governatore Ciro Macchiaroli ha sporto denuncia ai carabinieri per atto vandalico contro ignoti. "Un fatto gravissimo e inaccettabile soprattutto perché rivolto contro un’associazione di volontariato come la Misericordia che opera sul territorio solo ed esclusivamente a fini umanitari – commenta amareggiato Macchiaroli –. Sarebbe opportuno che in un corso Matteotti così accuratamente rinnovato dal Comune, fossero presenti telecamere h24 che fungano da deterrente per fatti di questo genere oltreché per la sicurezza collettiva. Non è ammissibile che in corso ci sia una telecamera che non funziona e non ci siano altre telecamere nel centro del Paese".

Un secondo episodio dopo quello avvenuto alla sede di Empoli. "Tutta la nostra solidarietà alla Misericordia di Empoli, il cui bar-mensa è stato preso di mira nei giorni scorsi dai vandali. E non è la prima volta". Così il presidente del Coordinamento delle Misericordie dell’Area fiorentina Andrea Ceccherini esprime vicinanza ai confratelli di Empoli dopo l’ennesima spaccata al locale La dispensa, che si trova accanto alla sede della confraternita empolese. "Ogni atto vandalico è deplorevole – dice Ceccherini –, ma è ancora più vergognoso se diretto contro chi, con impegno quotidiano, si dedica ad aiutare gli altri".