Raduno e corteo delle auto d’epoca

Decine di auto d’epoca, pronte a ritrovarsi oggi a Castelfiorentino per la gioia degli appassionati e a percorrere le strade cittadine esibendosi anche in una sorta di parata. È quanto promette la ventiquattresima edizione del "Raduno auto d’epoca", organizzato come di consueto dal Gruppo Fiat 500 Val d’Elsa. Il ritrovo è fissato alle 8.30 in piazza Gramsci: i partecipanti, a bordo di vetture ’vintage’, sfileranno per le vie di Castello, in una carovana retrò che dovrebbe concludersi (fra pause e ripartenze) intorno alle 16. Un appuntamento molto atteso dagli appassionati del genere e i curiosi. Per poi dare il ’rompete le righe’ sino all’iniziativa da riproporre

nel 2025.