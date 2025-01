Raccolta firme e mozione con la Lega

"Il nostro gruppo consiliare ha depositato una mozione che verrà discussa nel prossimo consiglio comunale, chiedendo di elevare a tenenza l’attuale stazione dei carabinieri di Castelfiorentino". Lo ha fatto sapere Susi Giglioli (nella foto), capogruppo della Lega e firmataria dell’atto insieme al collega di partito nonché consigliere comunale Angelo Fiore. Per un’iniziativa che gli esponenti leghisti hanno preso anche a seguito degli ultimi episodi di microcriminalità registrati sul territorio. "Ciò ci permetterebbe di avere un immediato aumento dell’organico, una caserma aperta H24 e la possibilità di un pronto intervento sul territorio. Tutto ciò è possibile grazie ai poteri attribuiti ai sindaci come previsto dalle norme legislative vigenti secondo il D.L. 92/2008 – ha commentato la capogruppo del Carroccio, Giglioli – si invita pertanto il sindaco ad intraprendere il percorso istituzionale presso gli enti e i ministeri preposti a sostegno e rafforzamento del controllo del territorio utilizzando tutti gli strumenti che se sono riconosciuti". La Lega ha infine organizzato una raccolta firme a sostegno delle forze dell’ordine: per quel che riguarda Castello, sarà possibile firmare oggi dalle 9.30 alle 12.30 al gazebo allestito in piazzetta De Amicis.

Un’iniziativa che punta a cercare una soluzione al problema sicurezza che è stata recentemente al centro del dibattito a causa degli episodi più recebti.