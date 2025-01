Raccolta differenziata. Sfalci solo su prenotazione. Non vanno più nell’organico

Ci sono novità per il ritiro di sfalci e potature a Empoli: dal 20 gennaio il servizio sarà possibile soltanto ‘On demand’ e quindi su prenotazione tramite Aliapp, sito internet di Alia Multiutility, call center e sportelli al pubblico del gestore dei rifiuti. Potranno accedervi solo gli utenti in possesso di un carrellato da 120 o 240 litri. Non sarà più possibile, quindi, esporre i materiali nei giorni prestabiliti per il ritiro della frazione organica. La novità consente agli utenti di scegliere il giorno più comodo per il ritiro, garantendo un servizio personalizzato. L‘On demand’ rappresenta un’evoluzione nella gestione dei rifiuti verdi e risponde a sempre più pressanti obiettivi di tutela ambientale. Un nuovo modello che ha avuto esiti positivi nei primi mesi di sperimentazione. Fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2024, con le prenotazioni aperte 6 giorni su 7, sono state 2.583 le richieste degli empolesi (in media 38 al giorno, con picchi di oltre 50 in una sola giornata). Di queste, 1.688 richieste (il 65% del totale), sono arrivate tramite canali digitali. Sono state raccolte 54 tonnellate di sfalci e potature.

"Un numero - osserva il sindaco Alessio Mantellassi - che dà l’idea di un potenziale ancora tutto da sfruttare. Per questo Alia ha deciso di portare a regime il servizio, con l’obiettivo di conferire sfalci e potature nel miglior modo possibile per il riciclo e la produzione di energia verde tramite l’impianto di Montespertoli. Si opera nel solco della transizione ecologica". L’operazione punta a ottimizzare il funzionamento dei biodigestori anaerobici di ultima generazione (come quello di Montespertoli), essenziali per la trasformazione dei rifiuti organici in energia rinnovabile. Tornando alle modalità di prenotazione, l’app permetterà di indicare il numero dei contenitori e le preferenze per il giorno del ritiro. L’utente riceverà tramite e-mail o sms un link al tracking del veicolo in servizio. Nel caso vengano ancora trovati sacchi esposti contenenti il ‘verde’, verrà lasciata comunicazione di non conformità. Chi fosse sprovvisto del carrellato, può ritiralo nelle sedi di Alia e, per quello da 240 litri, anche prenotarne la consegna a domicilio tramite call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30, e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 (800. 888333 o 199.105105). "E’ un passo avanti nella gestione sostenibile dei rifiuti - dichiara Lorenzo Perra, presidente Alia - L’obiettivo è massimizzare la raccolta differenziata". Nel 2025 si conta di intercettare almeno il 50% delle potature che prima venivano conferite con l’organico, cioè mille tonnellate per il solo Comune di Empoli. In autunno e primavera verranno aumentati i turni di prenotazione.