Quindicenne rapinato Lo circondano in sette all’uscita di scuola

di Carlo Baroni

I carabinieri stanno indagando su un gruppo di ragazzi, molto probabilmente minorenni, che con notevole sfrontatezza hanno rapinato un quindicenne. Una sorta di banda di bulli del quartiere che si sentono padroni della strada e liberi di fare quello che passa loro per la mente. Anche di saccheggiare le tasche di un ragazzo che sta rientrando a casa, in pieno giorno.

Eppure non siamo in una località dove la dispersione scolastica e un degrado sociale importante sono il cortocircuito che accende la scintilla della baby microcriminalità. Siamo a Empoli. Ed è successo nel primo pomeriggio di sabato quando un 15enne, accompagnato dal padre, ha denunciato alla stazione dei carabinieri della città quanto accaduto poco prima dell’ora di pranzo. Un fatto gravissimo, anche se privo di gravi conseguenze. Secondo il racconto del ragazzo – si apprende – tutto è iniziato alle 12,30 circa, mentre era in compagnia di un coetaneo, all’uscita da scuola.

Il ragazzo si stava dirigendo a piedi alla fermata del bus per rientrare a casa: poi in via Roma sono stati intercettati da un gruppo di sei-sette giovani (dalla descrizione tutti minorenni), uno dei quali, dopo averlo afferrato per la giacca ed aver messo una mano in una tasca, ha preso il portafogli e, dopo aver prelevato i 3 euro che vi erano contenuti glielo ha lanciato addosso per poi allontanarsi in compagnia degli altri giovani.

La vittima dell’episodio – viene spiegato – non ha riportato lesioni. Ma è rimasto scosso e impaurito da quell’aggressione inaspettata ed improvvisa che denota una biasimevole spregiudicatezza. Il ragazza è andato così a denunciare la rapina e ora ci sono capillari indagini – condotte con tutte le accortezze che richiede l’ambiente dei minori – da parte dei carabinieri della Compagnia empolese,

Il fenomeno dei ragazzini che rapinano i ragazzi è, purtroppo, diventato un’allarme che attraversa tutto il Paese. A Milano la baby gang sono al centro di un vero e proprio allarme e Firenze non è da meno. Nessun territorio è immune da questa piaga. Non a caso, anche nell’empolese ci sono residenti di zona che hanno lanciato il grido di aiuto per le scorribande dei ragazzini in piena notte che seminano vandalismi per strada e nei giardini. Minori da "fermare". Prima che facciano di peggio.