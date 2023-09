"Qui manca il rispetto" Forza Italia attacca il Pd

Forza Italia non ha partecipato ai lavori del consiglio comunale. "Le difficoltà gravose di svolgere una corretta e costante attività politica da parte delle forze di opposizione è resa ancora più complessa dalla mancanza di una rigida applicazione delle norme dello Statuto e del regolamento del consiglio – dice il capogruppo Simone Testai –, motivo per il quale si è deciso di lasciare l’aula". Le motivazione continuano: "Anche il solo fatto di convocare il consiglio a un orario e poi aspettare a mezze ore finché il Pd non è in numero da garantirsi la maggioranza, denota scarso rispetto dei consiglieri e delle istituzioni – aggiunge –. Il gesto è stato volutamente forte ma necessario per richiamare l’attenzione sulla costante mancanza di rispetto registrata nei nostri confronti". E poi ancora: "Ricordiamo – precisa Testai – che nell’ultimo consiglio comunale avevamo ben 5 interrogazioni giacenti, le più recenti da oltre due mesi, tra le quali, quella sull’inosservanza dell’ordinanza sindacale sui divieti in piazza Montanelli (che continua a essere inosservata), quella sulla rotonda in via dei cerchi (ammalorata prima del compimento dell’anno)".