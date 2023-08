Punto vendita Conad sotto la curva: l'idea del 2015 a Empoliche

EMPOLI

Che il nome del secondo partner con cui l’Empoli proverà a realizzare lo stadio fosse Conad lo si era già un po’ intuito. Un ulteriore indizio è l’uscita allo scoperto della cooperativa, che conferma le trattative per l’apertura di un nuovo supermercato all’interno del Carlo Castellani-Computer Gross Arena. Un progetto, quello con Conad, di cui si parla addirittura dal 2015, da quando cioè la società del presidente Fabrizio Corsi presentò per la prima volta il piano di ristrutturazione dell’impianto. Allora venne descritto un supermercato di grandi dimensioni, circa 2mila metri quadrati, da inserire all’interno di una delle due curve del nuovo stadio. Nel corso degli anni il progetto potrebbe in qualche modo essere cambiato, ma come fece discutere allora è probabile che sarà così anche oggi. Nel frattempo, però, sono mutati anche gli scenari della grande distribuzione: a fine anno Conad piazzerà il suo marchio sui tre negozi Marzi & Fulignati presenti in città, ma anche il principale competitor, cioè Coop, ha già aperto un altro supermercato nell’area dell’ex vetreria Savia.