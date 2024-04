“Pss Pss“, uno show fuori dal tempo

CASTELFIORENTINO

Due clown contemporanei che parlano al pubblico attraverso il linguaggio universale del corpo e dello sguardo. Questo è in estrema sintesi lo spettacolo “Pss Pss“ di e con Camilla Pessi e Simone Fassari, con la regia di Louis Spagna, che si terrà stasera alle 21 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, in occasione della nona edizione del Festival dell’Arte Comica. Vincitore di 12 premi internazionali, unico, incantevole, virtuoso e molto divertente, “Pss Pss“ è uno spettacolo che mette in scena personaggi senza parole, che ci trasportano in una perfomance fuori dal tempo, con tutta la gravità, l’innocenza e la crudeltà dell’essere. “Pss pss“ è stato eseguito più di 600 volte, in oltre 50 Paesi, e in tutti continenti, con grande successo. Qualcuno ha detto: un’ora di felicità. Da non perdere! Camilla Pessi e Simone Fassari dopo aver frequentato insieme la Scuola Teatro Dimitri in Svizzera ognuno di loro ha fatto diverse esperienze in vari circhi e cabaret internazionali in paesi lontani e senza incontrarsi per anni. Un giorno del 2004 Camilla ha raggiunto Simone per sostituire la sua precedente partner si è così presentata l’occasione per loro due e per tutto il mondo di capire che la complicità artistica e umana che nasceva funzionava in modo eccezionale. Insieme hanno perfezionato le caratteristiche e le tecniche dei loro personaggi fino a creare il repertorio artistico con il quale girano il mondo.