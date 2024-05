Masi, dai nomi alla lotta al Keu: "La Regione deve bonificare subito"

"Il Comune deve chiedere alla Regione la bonifica, poi sarà l’Ente a rifarsi sulle società. Non possiamo aspettare il lungo percorso giudiziario perché non sappiamo se il Keu inquinerà irreparabilmente il territorio", così il candidato sindaco Leonardo Masi in merito alla sentenza del Tar che ha accolto il ricorso di alcune società a cui la Regione aveva intimato la bonifica. Senza sentenza di condanna, insomma, niente bonifica a carico delle aziende. Saranno i futuri sindaci, quindi, a dover fare pressioni sulla Regione per evitare il rinvio alle calende greche. Anche con questo impegno tra le mani, Masi ha presentato i candidati della lista Buongiorno Empoli’, la "lista più politica, fondata sui valori storici di socialità, uguaglianza e giustizia sociale".

"Abbiamo presentato oltre 200 atti – dice la capogruppo ed ex candidata sindaco Beatrice Cioni – ci siamo occupati di ambiente e salute, di salario minimo e lottato contro il gassificatore e la Multiutility. Anni di confronto con la città in cui abbiamo incontrato facce nuove nei comitati nati sul territorio, nel mondo studentesco, ragazzi giovanissimi". Tra i 24 nomi ci sono ben quattro under 22, la più giovane è una ragazza del 2005, e il secondo capolista, Dario Torrigiani, è classe 2004. Una lista che unisce la continuità della storia della sinistra civica empolese con l’impegno nelle nuove lotte per l’ambiente e per i servizi pubblici nate nei comitati civici, per guardare, come recita lo slogan, ad una ‘Empoli che verrà’.

Continuità nel progetto, ma in un contesto diverso, con un terremoto politico che ha ‘spaccato’ sia il Cdx (Campinoti contro Poggianti) che il Csx (Mantellassi contro Maestrelli): "Ovviamente le divisioni nelle altre forze politiche ci darà un contributo, ma la forza più grande è stato il percorso fatto in questi 5 anni. È cambiata la consapevolezza della cittadinanza, non si può interloquire con essa solo ogni 5 anni. Noi nel confronto con i cittadini ci siamo stati". Cioni, madrina di ‘Buongiorno Empoli’, lascia all’ex consigliera comunale Sabrina Ciolli il ruolo di capolista. Ecco tutti i candidati: Sabrina Ciolli, Dario Torrigiani, Simone Alderighi, Denise Bertelli, Pietro Bufano, Cassandra Calugi, Alessandro Carrai, Gianni Casalini, Miguel Mario Cheti, Silvana Cinotti, Ernesto Cioli, Beatrice Cioni, Francesca Esposito, Nicola Ferraro, Bettina Ferretti, Giulio Innocenti, Claudio Matteucci, Elisabetta Moscatelli, Giulio Pieroni, Edoardo Polli, Serena Salomoni, Rosario Sannino, Gianfranco Semeraro, Chiara Tuci.

G.M.