Anna e Lorenzo. Oggi 71 anni di matrimonio

Una storia d’amore tutta da raccontare, di quelle che meriterebbero di passare agli Annali e di essere tramandate in un romanzo: 71 anni di matrimonio per Lorenzo e Anna Taddei. Pubblichiamo, intanto, il messaggio di auguri arrivato ieri sera alla nostra redazione, da parte dello sposo... ancora follemente innamorato. Più che un augurio, una vera e propria poesia che riportiamo integralmente come richiesto dai nostri lettori che si sono mobilitati per organizzare questa bella sorpresa nella giornata del primo maggio. Ecco il testo:

"Mia cara Anna, amore mio Dove è il tuo cuore, là c’è anche il mio. Son ben settantuno anni che siamo sposati. Ricordo la prima volta che ti ho conosciuta

Che bella bimba eri! In quell’istante mi sono innamorato perdutamente di te. Mi sei entrata nel cuore, come frecce in pieno petto Siamo rimasti uniti... insieme

Ci siamo regalati quattro gioielli meravigliosi.. Due rose e due gigli. Qualcosa però mancava: eravamo senza Dio,quello vero,quello che poteva guidare la nostra vita e il nostro amore... E lui, al momento giusto, si è fatto conoscere e ha guidato la nostra unione molto meglio di come lo avremmo fatto noi.

A lui, Geova Dio, il creatore dei cieli,va tutto il merito. Mia cara Anna, voglio confessarti una cosa, ma credo di avertela già detta, ma te la dico di nuovo nel caso lo dimenticassi: Anna ti voglio tanto tanto tanto bene! Tuo Lorenzo per sempre".