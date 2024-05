"Mamme Empolesi in prima linea per la tutela ambientale: sfide e domande ai candidati"

Il Comitato "Le mamme di News a tutto gas" è composto da mamme Empolesi che si sono conosciute alla prima riunione sul gassificatore a Marcignana e "capendo subito l’importanza dell’argomento, abbiamo creato questo gruppo per poter agire in prima persona. Abbiamo lottato per scongiurare la costruzione del gassificatore sul nostro caro territorio, organizzando, insieme a tutti gli altri comitati ed associazioni cittadine, la manifestazione del 26 novembre 2023 che ha portato in piazza 4mila persone, un evento mai visto ad Empoli. Da lì non ci siamo più fermate perché ci siamo rese conto dell’importanza dell’intervento delle mamme e delle famiglie su certi temi". Dalla sicurezza al decoro urbano, dalla gestione rifiuti fino alla disponibilità a un confronto. Ecco in sintesi le domande rivolte ai candidati: dopo che i cittadini si sono espressi contro il trattamento termico dei rifiuti, quali sono le pratiche virtuose che avete intenzione di adottare in linea con le direttive UE dell’economia circolare? Nel rispetto del principio di precauzione quali azioni pensate di mettere in atto per tutelare la salute delle nostre famiglie dai pericoli dell’inquinamento industriale, elettromagnetico e Pfas?