Prove tecniche di autovelox. Troppi incidenti a Fibbiana. A breve partiranno le multe

"La finalità di questo intervento è quella di cercare di rendere più sicuro un tratto di strada che si è purtroppo segnalato in passato per un certo numero di incidenti. Specifico, anche a seguito delle domande pervenute dai cittadini, che l’apparecchio non è ancora effettivamente attivo: sarà premura dell’amministrazione informare la cittadinanza quando entrerà in funzione a tutti gli effetti".

L’assessore alla polizia municipale e alla viabilità, Simone Peruzzi, ha così fatto il punto in merito all’autovelox installato sulla SS 67 a Fibbiana che potrebbe diventare operativo già nel corso del prossimo mese (o entro la fine dell’anno, in linea teorica) ed iniziare così a sanzionare eventuali automobilisti indisciplinati. Nei giorni scorsi, sono state avviate alcune operazioni propedeutiche all’entrata in funzione dell’apparecchio: il Comune ha dato mandato di predisporre la segnaletica necessaria e di riposizionare in una posizione più visibile (mediante l’utilizzo di una staffa d’appoggio) lo strumento stesso, nei pressi dell’incrocio di via della Vetreria. Con l’obiettivo di portare a termine un percorso iniziato nei mesi scorsi: già sul finire della scorsa legislatura, l’ex-sindaco Paolo Masetti fece notare come la Statale sia una strada sulla quale transitano quotidianamente 16mila veicoli. E più volte teatro in passato di incidenti: il punto più critico è, a quanto pare, quello compreso fra via delle Pratella e la rotatoria con via Fratelli Cervi, dove nell’aprile del 2023 si verificò oltretutto un incidente mortale. I dati sull’incidentalità, trasmessi nei mesi scorsi dalla polizia municipale al ministero, dicono che dal 2013 alla scorsa primavera gli incidenti avvenuti su tutto il territorio di Montelupo sono stati 333, dei quali 137 avvenuti nel primo tratto della Statale 67, per una percentuale del 41%. E il nuovo autovelox, posizionato sul finire dello scorso marzo, pur senza elevare contravvenzioni aveva già segnalato come un automobilista su otto non rispettasse il limite di velocità fissato a 50 km/h.