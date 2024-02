Protezione civile, lezioni pronte al via: "I cittadini formati sono una risorsa"

EMPOLI

La protezione dell’ambiente e la gestione delle calamità naturali sono al centro del nuovo corso base di Protezione Civile promosso dalla Misericordia di Empoli: dieci lezioni gratuite che si terranno da lunedì 11 marzo a mercoledì 10 aprile, ogni lunedì e mercoledì dalle 21 alle 23.15 nella sede di via Cavour 32 a Empoli. Una serie di incontri aperti a tutta la cittadinanza che hanno l’obiettivo di formare cittadini consapevoli e informati, capaci di partecipare attivamente come veri e propri presidi nella loro comunità e soprattutto in grado di intervenire sul territorio in caso di situazioni a rischio. L’alluvione in Toscana dello scorso novembre ha dimostrato quanto sia importante per un cittadino conoscere i rischi presenti sul proprio territorio e acquisire gli strumenti necessari per intervenire in maniera efficace in situazioni di emergenza. Il corso prevede una introduzione alla legislazione sulla Protezione Civile, un approfondimento sull’approccio alla popolazione in situazioni di emergenza, oltre alla trattazione della parte tecnica degli interventi. Inoltre saranno organizzate sessioni addestrative sulla gestione idrogeologica, che copriranno argomenti come l’uso di idrovore, i servizi di gestione delle piene, l’utilizzo di insacchettatrici.

"Un cittadino formato è una risorsa importantissima per il sistema di protezione civile e non solo – spiega Alessandro Mammoli, Capo servizio della Protezione Civile della Misericordia di Empoli –. Il corso che periodicamente offriamo alla cittadinanza ha principalmente l’obiettivo di far conoscere il sistema di protezione civile ai cittadini, ma anche di trovare sempre nuove leve, nuovi volontari per far crescere la nostra squadra di Protezione Civile. Purtroppo i casi di emergenze naturali sono sempre più frequenti e per intervenire in modo tempestivo c’è bisogno di personale addestrato su cui poter contare sia a livello regionale sia nazionale. Formare quanti più cittadini possibile è fondamentale, perché in caso di emergenze, dalla più piccola alla più grande, è sostanziale l’impiego dei volontari". Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a [email protected] o chiamare lo 0571 7255.