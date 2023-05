Proprietà della luce e anatomia dell’occhio Un laboratorio per bambini al Museo Leonardiano

Nuovo appuntamento al Museo Leonardiano di Vinci con la rassegna “La domenica leonardiana“, che oggi alle 16 vedrà il laboratorio intitolato “Che cosa vedi?“. Leonardo da abile pittore conosceva bene l’uso dei colori, gli effetti della luce e delle ombre e come rappresentare al meglio la realtà così come il nostro occhio la vede. Ecco dunque che la sua insaziabile curiosità lo portò ad indagare il meccanismo della visione e l’anatomia e la fisiologia dell’occhio. I bambini (8-13 anni), dopo aver realizzato una personale camera oscura, si cimenteranno in alcuni esperimenti leonardiani per scoprire le proprietà della luce e dimostrare come vedono i nostri occhi. Prenotazione obbligatoria: 0571 933285 o [email protected]