Pronti per la Fiera del gusto 2024. In gara gli "Zuccherini" fucecchiesi

Per la città, come sempre, sarà un grande evento. La Pro loco con il patrocinio del Comune, dell’Unpli Toscana, organizza per il diciassettesimo anno la Fiera del Gusto, vetrina mercato della norcineria toscana. Una manifestazione che richiama centinaia di visitatori da tutta la Toscana.

Giovedì 25 aprile dalle 9 avrà inizio la manifestazione in corso Matteotti e via

Sauro: sarà presente un mercatino artigianale, i negozi sono aperti.

In piazza Montanelli ci sarà un esposizione di prodotti di tutti i generi alimentari di qualità

con particolare interesse per gli antichi sapori e tradizioni culinarie, potremo degustare

prodotti tipici artigianali locali negli stand. Per il secondo anno sarà organizzata una gara confronto sulla preparazione dello Zuccherino. Gli organizzatori invitano i fucecchiesi e pasticcerie a cimentarsi nella preparazione del dolce caratteristico

di Fucecchio nel periodo di carnevale per stabilire la migliore preparazione. Per partecipare va chiamata la Pro Loco per fissare e portare i dolci la mattina.

Inolte dalle 15 partirà un tour turistico del centro storico con la salita anche sulla torre

panoramica. Mentre alle 17 per promuovere lo zuccherino e la produzione dello zafferano fucecchiese verrà

presentato il prodotto ed offerto un assaggio di un dolce che li racchiude tutti e due.

Un vero paradiso per i buon gustai facendo conoscere ai visitatori anche la parte del patrimonio culturale.

"Il nostro Paese – spiega una nota dell’organizzazione – avrà un giornata piena di gusto, profumo e sapori che stuzzicheranno il palato di tutti noi, facendo rivivere momenti particolari alle persone più anziane e gioia di conoscere le tradizioni più antiche ai più giovani. Ma tutti saremo uniti dalla gioia di degustare i migliori prodotti della zona con una bellissima passeggiata nel centro del nostro paese". la Fiera del Gusto è una grande vetrina mercato che da il via, di fatto, alla stagione degli appuntamenti in città. Tra cui i più famosi sono il Palio delle Contrade – Fucecchio è già in pieno clima paliesco – e l’Infiorata del Corpus Domini che si tiene a giugno.

C. B.