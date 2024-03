Pronti nuovi alloggi popolari. La novità accanto alla caserma: "Un aiuto per altri 12 nuclei"

"Siamo contenti della conclusione di questa operazione. Sarà poi l’Unione ad assegnare gli alloggi, come di consueto". Parola del sindaco Alessio Falorni, che ha così commentato l’opera che ha portato alla realizzazione di una dozzina di case popolari in via Mascagni, accanto alla caserma dei carabinieri. Un nuovo plesso di edilizia popolare per Castelfiorentino che sarà inaugurato il prossimo 10 aprile, alla presenza del presidente di Publicasa, Sandro Piccini, e della ditta che si è occupata del cantiere. Un iter avviato circa un triennio fa, a seguito del bando per l’acquisto di immobili privati a fine di Edilizia residenziale popolare emanato dalla Regione Toscana che ha visto assegnare a Publicasa 1.500.000 euro.

Una cifra che è stata utilizzata per l’acquisto dell’immobile da destinare agli alloggi, con una parte dei nuovi appartamenti che dovrebbe essere appannaggio delle forze dell’ordine. Per un cerchio che dovrebbe a questo punto chiudersi definitivamente il mese prossimo, per poi procedere nelle settimane successive all’assegnazione degli alloggi popolari ai nuclei familiari tenendo conto delle richieste. "In questi dieci anni abbiamo ampliato il parco degli alloggi popolari con una serie di nuove operazioni – ha chiosato Falorni – penso alle case popolari di Cambiano e a quelle di Castelnuovo, ad esempio. E abbiamo inoltre dato il via agli otto alloggi popolari alla Montecatini".

La richiesta di aiuto e contributi sul fronte abitativo, del resto, è alta e in costante crescita per quanto riguarda l’intera Toscana e anche il territorio dell’Empolese Valdelsa. Le pubblica amministrazione non può restare inerme.