Programmazione informatica. Una posizione aperta

Studio di ingegneria di Vinci ricerca addetto alla programmazione informatica. La posizione richiede confronto e supporto al consulente esterno nella programmazione di software specifici per l’elaborazione dei dati ingegneristici. Inoltre la figura svolgerà attività di helpdesk e manutenzione dei software. Offerto un contratto di lavoro a tempo determinato, full time. Non è richiesta esperienza pregressa nella mansione. E’ necessario essere in possesso del diploma come Perito Informatico o affini. Fondamentale padroneggiare le diverse competenze informatiche, in particolare il linguaggio SQL. Inoltre, e’ necessario padroneggiare MS Office, Visual Basic for Applications, SQL Server, EXCEL, Microsoft Access, Pythone la produzione di pagine web. Per accedere alla posizione inviare la propria candidatura attraverso il portale di Toscana Lavoro entro il 21 marzo.