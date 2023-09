Progetto Internazionale Fucecchio: I Giovani tra Immagini e Parole

Ecco un fotografico-letterario di livello internazionale rivolto ai giovani, ideato dal Comune e dal Comitato di Gemellaggio Fucecchio-Nogent sOise, in collaborazione con i Comuni di Nogent Sur Oise e Beverley, l’Association de Jumelage Nogent-Fucecchio, l’Association de Jumelage de Beverley. Un progetto internazionale finalizzato a ridare dignità ai sentimenti prendendosi cura delle immagini e delle parole che vengono condivise. Immagini e parole sono forse in grado di colmare quel vuoto interiore che i giovani non riescono a riempire tramite il lessico (la cosiddetta “generazione 20 parole”), codificate negli slang dei cellulari, di Twitter, di Facebook.

La visione e l’ascolto dell’altro, suscitano stupore e meraviglia della sua unicità. "Pensare ed agire" nei confronti di ciò che proviamo verso gli altri e di ciò che provano gli altri verso di noi, un progetto che riflette l’impegno delle comunità coinvolte nell’affrontare le problematiche che possono sorgere da una comunicazione non consapevole: contribuire alla comprensione del potere delle immagini e delle parole non solo nel trasmettere informazioni, ma anche nel plasmare le percezioni e le interazioni per condividere storie che ci legano come esseri umani e che ci aiutano a vedere il mondo attraverso gli occhi degli altri.

L’iniziativa è iniziata in contemporanea nei tre Comuni, a settembre, ed è rivolta ai giovani di età compresa tra i 13 e i 18 anni dei Comuni di Fucecchio, Nogent Sur Oise e Beverley. Si concluderà entro le vacanze di Natale, con la consegna alle rispettive associazioni degli elaborati vincitori secondo una giuria di giovani. Un team di professionisti valuterà gli elaborati ricevuti e ciascuna associazione comunicherà i vincitori in gennaio-febbraio 2024. I vincitori del concorso, oltre a vedere la propria opera pubblicata su una brochure interamente dedicata al progetto, avranno l’opportunità di vivere un’esperienza all’estero, con viaggio, vitto ed alloggio.