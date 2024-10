Progetti sociali per la sicurezza: "È la strada giusta per l’inclusione"

Attività sociale per la sicurezza. La Regione ha pubblicato un bando per sostenere progetti finalizzati a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e a garantire maggiori condizioni di sicurezza, con particolare attenzione all’inclusione sociale e al presidio territoriale. Ed ecco che il Comune di Montelupo Fiorentino ha deciso di presentare un proprio progetto, in linea con gli obiettivi del bando. L’amministrazione comunale, infatti, da tempo ha incluso nel suo “Documento unico di programmazione“ azioni di rigenerazione urbana, come la riqualificazione della ex Fanciullacci e del Parco dell’Ambrogiana, oltre a iniziative rivolte ai giovani. Il piano del Comune si concentra sulla riprogettazione dell’evento “Fool Park” come attività di coinvolgimento dei giovani del territorio e su un concorso di idee per la realizzazione di un chiosco permanente nel Parco dell’Ambrogiana.

A tal fine, l’amministrazione montelupina ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per individuare partner del terzo settore, con cui sviluppare il progetto in caso di finanziamento. La scadenza per candidarsi è fissata al 14 ottobre e l’avviso è consultabile sul sito del Comune. "Socialità e partecipazione sono strumenti fondamentali per l’inclusione e la sicurezza sociale, e il bando della Regione ci aiuterà a sviluppare ulteriormente progetti già in corso", ha dichiarato il sindaco Simone Londi.

Le iniziative sostenute dal bando regionale, come spiegato, mirano a incentivare una socialità di quartiere attraverso reti di comunità e attività di animazione, nonché a valorizzare spazi pubblici inutilizzati con nuovi usi temporanei o permanenti. In sintesi: si punta alla progettazione partecipata dello spazio urbano per favorire una molteplicità di usi e convivialità. Il bando della Toscana prevede un finanziamento massimo di 35mila euro, pari al 70 per cento del costo complessivo del progetto.