Progetti per la Società della salute Arrivano i finanziamenti regionali Rinnovano immobili e attrezzature

di Tommaso Carmignani

In tutto sono circa 70mila euro. Soldi in arrivo dalla Regione che serviranno per investimenti con finalità sociali e sociosanitarie. Un bando da 1,3 milioni che ha completato il suo iter con l’ammissione finanziamento dei progetti presentati, singolarmente o in forma associata, da Comuni, Unioni di Comuni, o da enti pubblici come le Aziende Sanitarie e le Società della Salute. Per quanto riguarda l’Empolese Valdelsa, i piani sono stati avanzati proprio dalla Sds che comprende anche l’area del Valdarno Inferiore. Si tratta di progetti di piccole e medie dimensioni, riguardanti sia la riqualificazione o la realizzazione di immobili sia l’acquisto di beni e attrezzature.

Ad Empoli arriveranno quindi circa 16mila euro per la ristrutturazione dei locali dell’ex scuola materna di Ponzano per un piano di emergenza abitativa, mentre a Montespertoli saranno investiti circa 4.500 euro per l’adeguamento dei servizi igienici dell’Rsa Santa Maria della Misericordia. Sempre in Valdelsa arriveranno soldi anche a Certaldo, dove saranno stanziati circa 15mila euro per l’acquisto di arredi e forniture per un’altra struttura per anziani, il centro Egiziano Giglioli di Certaldo.

"Stiamo dando continuità a questo bando regionale, che vede in particolare un ruolo attivo da parte dei territori e degli enti locali nell’individuazione di tanti progetti di investimento diffusi, che vanno a migliorare spazi e servizi alla persona, rivolti soprattutto all’assistenza e all’inclusione delle fragilità, anziani e persone con disabilità - ha evidenziato l’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli –. Un sostegno concreto e immediato per realizzare rapidamente gli interventi, che vede l’adesione di tutti gli ambiti territoriali con progetti finanziati in tutte le 28 zone sociosanitarie della Toscana".

A Cerreto Guidi sono pronti circa 9mila euro per il polo attrattivo polifunzionale, che grazie ad un progetto del Ministero aveva già ricevuto dei finanziamenti per trasformarsi in una struttura con funzioni sociali, culturali ed aggregative. I locali, assai spaziosi, possono, inoltre, essere utili per le associazioni del territorio per attività di tipo ricreativo e culturali.

Per tutti i progetti finanziati, il contributo comprende anche un cofinanziamento di almeno il 15% da parte dell’ente richiedente. I lavori previsti dovranno essere terminati entro il 31 dicembre 2023. Fanno parte del bando anche 10mila euro per l’Rsa Meacci di Santa Croce e circa 7mila euro che andranno a finire in interventi presso la casa di riposo Del Campana Guazzesi di San Miniato. I due comuni, infatti, fanno parte della stessa Sds su cui ricade il territorio dell’Empolese Valdelsa.