Problemi e disagi. Le segnalazioni con un click

Basterà un click per segnalare disservizi e disagi. Da ottobre il Comune di Castelfiorentino lancerà ’SegnalaCastello’, il nuovo sistema online per le segnalazioni dei cittadini. Il servizio permetterà di inviare segnalazioni in modo semplice e veloce attraverso una pagina dedicata sul sito web del Comune. Accedere al servizio è molto intuitivo: basterà collegarsi al sito del Comune di Castelfiorentino, cercare la pagina “SegnalaCastello” e identificarsi con nome e indirizzo e-mail. A questo punto si potrà inserire la segnalazione indicando il luogo specifico su mappa o fornendo via e numero civico, accompagnati da una descrizione del problema. Tra i temi che sarà possibile segnalare rientrano manutenzione delle strade comunali, viabilità e parcheggi, segnaletica stradale, fognature e fontane pubbliche. Ma anche altri temi come: impianti sportivi ed edifici pubblici, verde e arredo urbano, cimiteri, ambiente e igiene, animali e barriere architettoniche o altri problemi non specificati. L’ufficio relazioni con il pubblico (Urp) provvederà a inoltrare le segnalazioni agli uffici comunali competenti per la gestione.

Per alcuni servizi, come la gestione dell’acqua, rifiuti e illuminazione pubblica, sarà necessario contattare direttamente gli enti responsabili, dunque Acque SpA per problemi rete idrica, Alia per quanto riguarda la gestione rifiuti e abbandoni e Geoside per l’illuminazione pubblica). Sempre attraverso SegnalaCastello sarà invece possibile sollecitare interventi in merito alle segnalazioni già presentate secondo le modalità sopraindicate, direttamente ai servizi pubblici esterni di illuminazione, perdite d’acqua e gestione dei rifiuti, e ancora non risolte.